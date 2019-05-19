شكرا لقرائتكم خبر عن الفرج: انتهى الموسم الغريب بـ«خيره وشره» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

قابل الحساب الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» للنجم الدولي لاعب خط وسط فريق الهلال سلمان الفرج ردودا واسعة من الجماهير، عقب البوستر الذي نشره يوم أمس، والذي وصف الموسم الرياضي الذي اختتم ليلة (الخميس) الماضي، بالصعب والغريب بنفس الوقت.

وقال الفرج عبر حسابه الرسمي: شكراً من القلب لكل ما فعلتم في هذا الموسم الطويل والصعب، كنتم قد كل شيء ورجال، وهذا موسم انتهى بخيره وشره وكل ما حصل فيه الغريب والطبيعي، وأضاف الفرج، شكراً مرة ثانية للجميع ولجماهير الهلال الكبيرة على الوقفة الصادقة مع الفريق.