جمِّلها يا راقي

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جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

تحد جديد يخوضه ممثل الوطن فريق الأهلي على ملعبه وبين جماهيره عندما يستضيف فريق باختاكور الأوزبكي منافسه المباشر على بطاقة التأهل لدور الستة عشر لدوري أبطال آسيا عن المجموعة، وسيقام اللقاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) عند الساعة 10:30م.

يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء برصيد ست نقاط وفي المركز الثالث وبفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الثاني فريق باختاكور الأوزبكي، ويحتاج فريق الأهلي للفوز ولا غيره للتأهل للمرحلة التالية ومرافقة أشقائه ممثلي الوطن الهلال والنصر والاتحاد الذين حسموا تأهلهم في الجولة الماضية.

ورغم قوة الفريق المنافس وتغلبه على الأهلي في الذهاب إلا أن الحضور الجماهيري والمعنويات المرتفعة للاعبين بعد خطفهم للمقعد الآسيوي للموسم القادم بفوزهم بخماسية نظيفة على الاتفاق يوم الخميس الماضي، ستعطي دفعة قوية للفريق لتجاوز الفريق الأوزبكي وخطف النقاط الثلاث والتأهل برفقة السد القطري.

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ويعتمد المدرب الوطني يوسف عنبر المدير الفني لفريق الأهلي على المهاجم عمر السومة الذي أحرز جميع أهداف الأهلي في البطولة وساهم بشكل مباشر في تحقيق ست نقاط مهمة جعلت الفريق ينافس وبقوة على إحدى بطاقتي التأهل، كما يعتمد عنبر على الثنائي عبدالفتاح عسيري وسلمان المؤشر كقوة هجومية للفريق، أما من الناحية الدفاعية فيعتمد الفريق على الثنائي محمد آل فتيل والبرازيلي سانتوس ومن خلفهم الحارس المتألق محمد العويس.

أما فريق باختاكور الأوزبكي فقد شق طريقه بصعوبة للوصول لدوري المجموعات بعد تخطيه في الملحق فريق القوة الجوية العراقية ومن ثم النصر الإماراتي، وتمكن من هزيمة برسبوليس الإيراني والأهلي في دوري المجموعات، وتعادل مع الفريق الإيراني وفريق السد القطري ليحصد ثماني نقاط ويسعى لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير لنيل بطاقة التأهل لدور الستة عشر.

كما يخوض ممثل الوطن فريق الهلال لقاءه الأخير في دوري المجموعات مع فريق الدحيل القطري، ويعتبر اللقاء مجرد تحصيل حاصل بعد أن تأهل الفريقان لدوري الستة عشر للبطولة وحسم الهلال صدارته للمجموعة الثالثة فيما نال الدحيل وصافة المجموعة.