مدرجات الجوهرة مجانية للمجانين

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جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) قدم عضو شرف النادي الأهلي⁩ الأمير منصور بن مشعل 35 ألف تذكرة للجماهير الأهلاوية الراغبة في حضور مواجهة ⁧الأهلي وضيفه باختاكور االأوزبكي مساء غد (الإثنين)، على ملعب مدينة الملك عبدالله قدم عضو شرف النادي الأهلي⁩ الأمير منصور بن مشعل 35 ألف تذكرة للجماهير الأهلاوية الراغبة في حضور مواجهة ⁧الأهلي وضيفه باختاكور االأوزبكي مساء غد (الإثنين)، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا. وكان الأمير منصور بن مشعل قد أعلن في وقت سابق مكافأة بقيمة مليون ريال للاعبين في حال تجاوزهم دور المجوعات وصعودهم للدور القادم. يأتي ذلك ضمن إطار دعمه للفريق الكروي الأول وتحفيز الجماهير على الحضور لمؤازرة اللاعبين، خصوصا أن الأهلي يدخل بفرصة وحيدة وهي الفوز للصعود للدور القادم. وفي المقابل، قدم كثير من محبي الفريق تذاكر مجانية أخرى للجماهير، دعوة منهم للأهلاويين للحضور والوقوف مع الفريق، الذي تكلفه الخسارة الخروج من دوري أبطال آسيا، مؤكدين أنها آخر بطولات الموسم ولن يتحقق التأهل إلا بالدعم الجماهيري.



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