شكرا لقرائتكم خبر عن مسلي آل معمر بين التكليف والتعيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار(جدة)

بعد موسم رياضي ناجح، ينتهي تكليف رئيس رابطة دوري أندية الدرجة الأولى مسلي آل معمر، في الاشراف على الرابطة وأنديتها عقب تتويج رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي، نادي أبها بدرع دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين 2018 - 2019، وسلم السبيعي أفراد نادي أبها الميداليات الذهبية، خلال حفل التتويج عقب مباراتهم أمام الخليج على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في أبها في الجولة الـ38 والأخيرة للمسابقة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، إذ من المتوقع أن يتم ترشيح رئيس جديد للرابطة عبر انتخابات من أعضاء الجمعية العمومية عقب انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم في شوال القادم.

يذكر أن آل معمر جاء تعيينه لرئاسة رابطة الدوري السعودي للمحترفين؛ وذلك لعدم قدرة الدكتور عادل عزت على تولي منصب رئاسة الرابطة مع رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتم تعيينه من قبل رئيس هيئة الرياضة السابق تركي آل الشيخ، وتم تزكيته من قبل مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين.

وانضم مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين إلى عضوية المجلس التنفيذي لروابط الدوريات العالمية، خلال الاجتماع الذي عقد في باريس واستضافته رابطة الدوري الفرنسي، وينبثق المجلس التنفيذي الذي يضم ١٢ عضوا من الجمعية العمومية التي تتكون من ٣٩ عضوا يمثلون الدوريات المحترفة في العالم.