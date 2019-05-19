شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر السلة» للناشئين يستعد للبطولة العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

دخل المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة تحت 16 عاما يوم أمس الأول، المعسكر الإعدادي المقام في مدينة جدة، استعدادا للمشاركة في للبطولة العربية التي ستلعب في القاهرة بمنتصف شهر يونيو القادم، ومن ثم المشاركة في البطولة الآسيوية للمنتخبات. وينتظر أن يغادر المنتخب في 30 مايو إلى القاهرة والإسكندرية قبل خوض البطولة.

وبدأ مدرب المنتخب، التركي تانير ومدرب الإعداد البدني الصربي فيليب ريلاك الحصة التدريبية الأولى في إجراء اختبارات بدنية لمدة 10 دقائق للاعبين لمعرفة قوة وضعف العضلات والسرعة والارتداد لوضع برنامج مخصص لكل لاعب. ويشرف على المنتخب عضو مجلس الإدارة حمود المالكي والإداري محمد الغامدي والمدرب تانير ومدرب الإعداد اللياقي فيليب ريلارك ومساعداه سلمان الثواب ومهند شعبين وطبيب المنتخب محمد العباسي.

وتم اختيار 15 لاعبا، هم: سعد السبيعي، المنتظر الزريقي، مناف آل سالم، مهدى الزواد، أسامة الزهراني، عبدالله المطيري، عبدالإله المرواني، عبدالله الحربي، عبدالحميد الخيمي، حازم جوهر، مرتجي آل مدن، رضا المعيني، محمد بن زقر، محمد رضا العباس، وروح العلي.