شكرا لقرائتكم خبر عن «العالمي» يكسر قاعدة الشتاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كسر العالمي قاعدة «بطل الشتاء بطل الدوري» بعد أن تمكن من قلب الطاولة على الهلال في أكبر ريمونتادا عرفها الدوري السعودي ليحقق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومنذ بدء دوري المحترفين قبل 11 موسما فإن جميع من حصلوا على لقب بطل الشتاء في منتصف الدوري بعد نهاية الدور الأول يحصدون لقب الدوري في نهاية الموسم، باستثناء الموسم قبل الماضي الذي حقق فيه الاتحاد لقب بطل الشتاء لكن بسبب عقوبة سحب النقاط الـ3 عاد الهلال للتصدر والحصول على اللقب.

وكان الهلال أنهى الدور الأول هذا الموسم برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، بعد مضي 15 جولة لينال لقب الشتاء وتوسع الفارق بينهما لـ6 نقاط بنهاية الجولة الـ18، ثم توسع الفارق لـ9 نقاط في بداية الجولة 21، إلا أن العالمي عاد للصدارة التي فقدها لصالح الغريم التقليدي في بداية الجولة الـ7، مستفيدا من تعثر غريمه في مباراتين متتاليتين، ليأتي ويخطف الصدارة في لقاء الديربي بنهاية الجولة الـ25.

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وكاد العالمي أن يفقد الدوري بعد أن خسر أمام الاتحاد بالرياض بنهاية الجولة الـ27، إلا أن تعثر الهلال في الجولة الـ28 أعاد الصدارة للنصر الذي حافظ عليها حتى نهاية الموسم، ليكسر قاعدة بطل الدوري هو بطل الشتاء.

وشهد هذا الموسم تصدر النصر للدوري في 8 جولات هي الأولى والـ5 والـ6، ثم الجولات 25- 26-28-29-30، بينما تصدر الهلال 22 جولة، إلا أن العبرة كانت بالخواتيم بعد أن فرط الهلال في صدارته لصالح منافسه الذي كان أكثر شراسة وحسم في الأمتار الأخيرة من الدوري الاستثنائي الأضخم والأقوى في تاريخ كرة القدم السعودية.

ويعد النصر هو ثاني أكثر فريق تحقيقا للدوري بـ3 مرات بعد تحويله من نظام المربع الذهبي لدوري المحترفين بالنقاط بفارق دوري واحد عن الهلال المتصدر الذي حققه 4 مرات، ثم يأتي خلفه الاتحاد والشباب والفتح والأهلي، إذ حقق كل منهما لقبا وحيدا في السنوات الـ11 الماضية.