شكرا لقرائتكم خبر عن 12 نصراويا تناوبوا على الشباك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

12 لاعبا نصراويا تناوبوا على تسجيل 69 هدفا الذي يعتبر الرقم الأعلى تهديفيا بتاريخ دوري المحترفين السعودي، وشارك في تسجيل أهداف النصر 6 لاعبين أجانب سجلوا 57 هدفا أي بنحو 85 % من الأهداف، تصدرهم هداف الدوري وصاحب الرقم القياسي بالتسجيل المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي سجل 34 هدفا كاسرا رقم البرق حمزة إدريس، ثم يأتي البرازيلي جوليانو دي فيكتور الذي سجل 8 أهداف، يليه النيجيري أحمد موسى الذي سجل 7 أهداف، فيما هز المغربي نور الدين إمرابط شباك الخصوم هذا الموسم بـ 5 أهداف، بينما تمكن المدافع البرازيلي برونو أوفيني من تسجيل هدفين كلها كانت في مرمى الهلال، وأخيرا المحور البرازيلي بتروس الذي سجل هدفا وحيدا كان في مرمى الرائد.

وعلى مستوى اللاعبين المحليين سجل 6 لاعبين باقي الأهداف، ويأتي في رأس المقدمة يحيى الشهري الذي سجل 3 أهداف، ثم الظهير الأيمن سلطان الغنام هدفين، ويتساوى كل من محمد السهلاوي، وحمد المنصور، وعوض خميس، وفهد الجميعة بتسجيل كل لاعب منهم هدفا وحيدا.

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وجاءت ثلاثة أهداف للنصر من نيران صديقة بأخطاء المدافعين منها هدف في الباطن، والآخر في القادسية، والثالث في الرائد.

وسجل النصر 8 من أهدافه بضربات جزاء كلها كانت عن طريق المغربي حمدالله، فيما جاء هدف من فاول مباشر، وتوزعت باقي الأهداف عن كرات ثابتة وعرضيات ولعب مفتوح، إذ يعد النصر أكثر فرق الدوري تسجيلا من لعب مفتوح.

ويعتبر النصر ثاني أكثر فريق صنع فرصا بالدوري بعد الهلال بـ91 فرصة وبفارق فرصتين عن صاحب المركز الأول.