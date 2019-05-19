شكرا لقرائتكم خبر عن 6 يجلبون الدوري الثالث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

6 نصراويين من قائمة 30 لاعبا حققوا الدوري الثالث مع العالمي، ممن سبق وكانوا ضمن الفريق الذي توج بلقب الدوري موسمي 2014 و2015.

وتمكن السداسي عمر هوساوي ويحيى الشهري وعوض خميس ومحمد السهلاوي وعبدالله مادو وإبراهيم غالب من التتويج للمرة الثالثة بلقب الدوري بقميص النصر خلال 6 سنوات.

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فيما ضمت القائمة اللاعب عبدالعزيز الجبرين الذي حقق الدوري الثاني مع النصر بعد دوري عام 2015، بينما استبعد أحمد الفريدي الذي توج بنفس الدوري بعد منحه مخالصة مالية.

وشهدت قائمة اللاعبين المتوجين 14 لاعبا منهم الحارس وليد عبدالله الذي سبق وتوج بلقب الدوري قبل 7 مواسم مع الشباب، بينما شهدت أيضا تواجد 8 لاعبين من خريجي الفئات السنية للنصر، وخمسة لاعبين قادمين من أندية أخرى هم: عبدالرحمن العبيد وسلطان الغنام وحمد المنصور وعبدالله السالم وعبدالله الخبيري.

وتوج المدافع البرازيلي برونو أوفيني بلقبه الأول مع العالمي الذي أمضى معه موسمه الثالث على التوالي، بينما أنهى الأجانب السبعة الباقون موسمهم الأول مع النصر لتكون ختامها مسكا بحمل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.