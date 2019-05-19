شكرا لقرائتكم خبر عن أندية «الوسطى» تخطف الموسم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض) ، عبدالله المرزوق

توجت رابطة الدوري السعودي للمحترفين مساء أمس (السبت) نجوم النسخة الأولى من جائزتها للموسم الرياضي 2018-2019، والذي أقيم في الرياض، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي، ورئيس رابطة دوري المحترفين مسلي آل معمر، وعدد من رؤساء الأندية وممثليها واللاعبين القدامى.

وتنافس على الجائزة 20 لاعباً على 4 منها بواقع 5 مرشحين لكل فرع بالإضافة إلى جائزة الحذاء الذهبي والتي حصل عليها لاعب نادي النصر عبدالرزاق حمدالله، فيما حصل التونسي فاروق مصطفى حارس نادي الشباب على جائزة أفضل حارس.

وكشفت اللجنة الفنية بالرابطة عن هوية الفائز بجائزة أفضل مدرب والتي تنافس عليها مدرب نادي النصر روي فيتوريا، وبيدرو مانويل مدرب نادي التعاون، والروماني ماريوس سوموديكا مدرب نادي الشباب، إلى جانب البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب نادي الفيصلي والهلال، والألباني بيسنيك هاسي المدير الفني لنادي الرائد بفوز مدرب نادي التعاون بيدور مانويل.

فيما كسب اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر جائزة ألإضل لاعب في دوري الأمير محمد بن سلمان بعد أن تسابق مع نور الدين امرابط لاعبا نادي النصر، والكاميروني لياندر تاومبا لاعب نادي التعاون، والفرنسي بافيتمبي غوميز لاعب نادي الهلال، إضافة إلى لاعب النادي الأهلي ومنتخب الرأس الأخضر دجانيني تفاريس للفوز بها.

وحصد لاعب الهلال محمد كنو جائزة أفضل لاعب سعودي بعد أن ضمت قائمة المرشحين كلاً من سلطان الغنام لاعب نادي النصر، صالح الشهري لاعب نادي الرائد، عبدالعزيز البيشي لاعب نادي الاتحاد، وعبدالفتاح آدم لاعب نادي التعاون.

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أما جائزة أفضل لاعب واعد فقد حصدها لاعب نادي التعاون متعب المفرج، متقدما على هارون كمارا لاعب نادي القادسية، حمدان الشمراني لاعب نادي الفيصلي، ومحمد المجحد لاعب نادي الفتح، ومتعب المفرج لاعب نادي التعاون، إضافة إلى لاعب نادي الاتحاد سعود عبدالحميد.

يذكر أن اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين قد اختارت اللاعبين المرشحين، ليتم التصويت عليهم من قبل المدربين وقائدي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى جانب الإعلاميين الرياضيين، والجمهور، وذلك عبر منصة دوري بلس، على أن يكون حجم تأثير كل فئة من المصوتين 25% من إجمالي عملية التصويت.

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