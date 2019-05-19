شكرا لقرائتكم خبر عن لين عطية بطلة شطرنج جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فوز الغامدي (جدة) @

حصدت اللاعبة لين عطية المركز الأول في البطولة الفردية للشطرنج (سيدات) التي أقيمت في جدة مساء أمس الأول، والتي نظمها الاتحاد السعودي للشطرنج، وبمشاركة أكثر من 20 متسابقة، وحضور أعضاء الشرف بلجنة الاتحاد السعودي للشطرنج، وحضور جماهيري مميز. فيما حصدت المركز الثاني سارة عبدالله، وحصدت المركز الثالث دينا إسحاق.

وذكرت الحكم الدولي للشطرنج النسائي الجوهرة الحسن، أن البطولة تقام حسب النظام السويسري من 5 جولات، وزمن الجولة 15 دقيقة لكل لاعبة، إضافة إلى 5 ثوان بعد كل نقلة.

وتهدف البطولة إلى تشجيع السيدات على المشاركة في رياضة الشطرنج الذهنية وزرع بذرة التنافس الرياضي في جو تشوبه الألفة والمنافسة الصحية بما يعكس القوة الذهنية المميزة لدى الفتيات العربيات وبما يضاهي الفكر العالمي.

وأفادت الحسن بأن بطولة جدة ما هي إلا امتداد لسلسلة بطولات في مناطق ومدن المملكة كافة، وأسفرت عن تنافس مختلف الجنسيات لحمل لقب الفائزة بمسابقة الشطرنج النسائي، مبينة أن دور اللجنة تطوير وتنشيط مستوى فكر المرأة العربية، خصوصا السعودية، لتدخل ضمن بطولة العالم للشطرنج للسيدات لتحديد بطل العالم للسيدات في مثل بطولة العالم للشطرنج، وتتطلع اللجنة إلى إنشاء المزيد من البطولات حول المملكة.