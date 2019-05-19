شكرا لقرائتكم جروس ينهى استعداد الزمالك لمباراة نهضة بركان بالفريق المزدوج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين في منتصف الملعب خلال تدريب الأخير اليوم، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، التى ستقام فى الثانية عشرة من منتصف الليلة الأحد بتوقيت القاهرة، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. Advertisements وأسند جروس قيادة المجموعة الأولى لبوزيان مدرب الأحمال بجانب أيمن عبد العزيز مدرب الفريق والثانية تحت إشراف امير عزمي المدرب المساعد للعب الكرة الطائرة وبعدها قام اللاعبون بعمل تدريبات بدنية. ويخوض الزمالك حاليا تدريباته على الملعب البلدى ببركان استعدادا لمواجهة الفريق المغربى والتى يطمح فيها الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة الذى سيقام يوم 26 من شهر مايو الجارى.

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