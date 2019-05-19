شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك: هذا المشهد سيكون كلمة السر فى تتويج الزمالك بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيقوم باستقبال بعثة نادي نهضة بركان المغربى عند وصولها إلى القاهرة لخوض إياب نهائي الكونفيدرالية الافريقية، فى اللقاء الذى سيجمع الفريقان يوم 26 من شهر مايو الجارى على استاد برج العرب.

وأضاف مرتضى منصور فى تصريحات لموقع الزمالك الرسمى أن شعب المغرب عظيم ورائع واستقبالهم لبعثة الزمالك كان مميزاً استعدادا لخوض مباراة الذهاب التى ستقام فى الثانية عشر من منتصف ليلة اليوم الأحد بنهائى الكونفدرالية.

أواضاف رئيس نادى الزمالك، إنه يرى إن التصدى الذى قام به عماد السيد حارس الفريق لركلة الجزاء أمام الداخلية فى الدورى ستكون مفتاح التتويج بالبطولة هذا الموسم فى اللقاء الذى انتهى لصالح الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وأشار إلى إنه لن يلعب مباريات محلية إلا بعد بطولة أمم إفريقيا التى سوف تستضيفها مصر فى الشهر القادم، قائلاً:"لدى جدول سأقوم بتطبيقه وسألعب مبارياتى بالترتيب ومتفقين إن كل المباريات ستؤجل لما بعد البطولة الأفريقية".

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كما شدد رئيس الزمالك إنه رصد أكبر مكافأة فى التاريخ للاعبين من أجل الفوز بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية، مختتما حديثه إنه تنازل عن قضيته ضد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" التى طالب فيها بالحصول على تعويض قدره 10 مليون دولار التى كانت اعتراضا على إيقافه من قبل لجنة الانضباط بالكاف ويتقدم بالشكر إلى الثنائى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى "كاف" والمهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القد

وكان مسئولو نهضة بركان المغربى قد استقبلوا بعثة الزمالك فى مطار وجدة المغربى بصورة رائعة حيث قدموا الورود للبعثة البيضاء وقاموا باصطحاب البعثة بأتوبيس الفريق المغربى لفندق الإقامة فى مدينة السعيدية.