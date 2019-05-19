شكرا لقرائتكم تفاصيل دعوى باسم مرسى القضائية ضد حسام حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال باسم مرسى مهاجم الزمالك إنه مشغول فى الفترة الحالية بشأن قضية السب والقذف التى بينه وبين حسام حسن مدربه السابق فى سموحة، وذلك بعد انتهاء علاقة اللاعب بالفريق السكندرى.
وتعود تفاصيل خناقة باسم مرسى مع العميد عندما طالب باسم اللاعبين باتخاذ موقف بشأن ما يحدث من تجاوزات حسام حسن وهو ما قٌوبل بالاستجابة على الفور حيث توجه اللاعبون لغرفة خلع الملابس واتفقوا على عدم التوجه للتدريبات مرة أخرى قبل عقد جلسة مع المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة لإبلاغه بكل ما يحدث ومطالبته بأخذ موقف صارم تجاه هذه التجاوزات.
ردة فعل حسام حسن كانت قوية بعدما نما إلى علمه هذا الأمر حيث حضر مع جهازه المعاون وتحرر من الحقيقة عن طريقة أحد اللاعبين المعتصمين الذى أبلغه بكل شئ ليقرر العميد على الفور إيقاف 5 لاعبين على رأسهم باسم مرسى.
حسام حسن قرر العفو عن جميع اللاعبين المعتصمين بعد اعتذارهم باستثناء باسم مرسى الذى عٌوقب بـ بالإيقاف و"التدريب الانفرادى" الأمر الذى يسدل الستار عن كل التكهنات والأنباء التى تم تداولها خلال الفترة الماضية بشأن حدوث حوار كلامى بين العميد وباسم مرسى حيث لم يحدث اى حوار بينهما.
وبعد ذلك قرر إبراهيم حسن مدير الكرة بسموحة إيقاف باسم مرسى لنهاية الموسم.
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