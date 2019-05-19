شكرا لقرائتكم مدفع الإمساك.. عدد مشاركات الفراعنة فى نهائيات أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد المنتخب المصرى للمشاركة فى كأس الأمم المقامة على أرض مصر من 29 مايو وحتى 19 يوليو، حيث إنه المنتخب الوحيد الذى يشارك فى النهائيات القارية خمسة عشر مرة على التوالى منذ عام 1984 حتى نهائيات 2010 فى أنجولا ولكن هذه المشاركات المتتالية انتهت بفشل المنتخب المصرى بالتأهل إلى نهائيات فى غينيا الاستوائية والجابون وفى جنوب أفريقيا.

حصل منتخب مصر على سبعة ألقاب كانت أولها عام 1957 ثم تلاها عام 1959 إلى أن حصل الفراعنة على اللقب فى 1986 فى البطولة التى أقيمت على أرض مصر، ومنها إلى لقب بطولة 1998 ببوركينا فاسو ومنها إلى الثلاثية فى 2006، 2008 و2010.