شكرا لقرائتكم "عمر صلاح دكر" أبرز رسائل مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن عمر صلاح حارس مرمى الفريق الأبيض "دكر" وقادر على تحمل المسئولية وحماية العرين الأبيض أمام نهضة بركان المغربى.

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى مساء اليوم الأحد على الملعب البلدى ضمن منافسات ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب رئيس الزمالك خلال جلسته مع اللاعبين قبل السفر للمغرب بالتركيز خلال مواجهة نهضة بركان واستغلال أنصاف الفرص للعود بنتيجة إيجابية تؤمن موقفهم فى مواجهة العودة المقرر لها 26 مايو الجارى على ملعب برج العرب.