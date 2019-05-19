اخبار الرياضه

دبي تجهز نجمي ليفربول لنهائي الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تجهز نجمي لنهائي الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض ليفربول في الأول من يونيو/ حزيران المقبل نهائي لكرة القدم في مدريد في مواجهة مواطنه توتنهام، وبعد ختام الأحد الماضي أعطى لاعبيه إجازة قصيرة، حيث فضل نجماه المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك قضاءها في دبي، قبل خوضهما لأهم مباراة لهما هذا الموسم.

وتعد الإمارات ودبي المكان الأفضل للكثير من نجوم العالم في مختلف الألعاب لقضاء إجازتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دبي تجهز نجمي ليفربول لنهائي الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا