دبي تجهز نجمي ليفربول لنهائي الأبطال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض ليفربول في الأول من يونيو/ حزيران المقبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مدريد في مواجهة مواطنه توتنهام، وبعد ختام الدوري الإنجليزي الأحد الماضي أعطى لاعبيه إجازة قصيرة، حيث فضل نجماه المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك قضاءها في دبي، قبل خوضهما لأهم مباراة لهما هذا الموسم.

وتعد الإمارات ودبي المكان الأفضل للكثير من نجوم العالم في مختلف الألعاب لقضاء إجازتهم.