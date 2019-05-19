التحضير لختام بطولة منصور بن زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكملت اللجنة الرياضية المنظمة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم بوزارة شؤون الرئاسة برئاسة راشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي كافة الترتيبات لإقامة الحفل الختامي للبطولة، والمحدد له مساء يوم الأربعاء المقبل بالخيمة الرياضية بفندق قصر الإمارات في أبو ظبي، والذي يبدأ بإقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي تعقبها مباراة البطولة التي تجمع بين الأول والثاني على ضوء ختام مباريات الدور التمهيدي التي بدأت أمس السبت بين فريقي المراسم الرئاسية ودائرة القضاء وتعقبها مباراة شركة نادي سيتي جولف وهيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وتختتم مباريات الدور التمهيدي اليوم بمباراة فريقي طيران الاتحاد وصندوق أبوظبي للتنمية، وتعقبها مباراة مدارس الإمارات الوطنية وشركة قصر الإمارات لترتيب فرق المجموعة قبل انطلاقة مباراتي الدور قبل النهائي الذي تلعب مبارياته بعد غد الثلاثاء.