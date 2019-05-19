شكرا لقرائتكم خبر عن 650 مشاركاً في منافسات الدراجات الهوائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

بمشاركة 650 دراجاً ودراجة أقيمت ليلة أمس الأول الجمعة، الجولة الأولى لمنافسات سباق الدراجات الهوائية في دورة ند الشبا الرياضية، التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً تحت شعار: «قدرات لا حدود لها»، وتضم 13 لعبة رياضية ويبلغ مجموع جوائزها 6 ملايين درهم.

وشهدت المنافسات إثارة في جميع الفئات السبع التي شملها السباق في انطلاقته، وامتد السباق لمسافة 77 كيلومتراً للمحترفين، و10 كيلومترات للهواة، وهو يقام لمدة يومين بعدد إجمالي للمشاركين يبلغ نحو 1050 دراجاً ودراجة.

وقام المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وحسن المزروعي مدير الدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، فيما قام محمد مبارك المطيوعي، مساعد مدير عام بلدية دبي للاتصال والمجتمع، بإعطاء شارة الانطلاق للسباق عند خط البداية.

وتوج سيف معيوف الكعبي بالمركز الأول في الفئة المفتوحة للرجال، وجاء في المركز الثاني جابر حسين المنصوري وفي المركز الثالث محمد المنصوري، ونال عمر عيسى المركز الأول في الفئة المفتوحة للناشئين، وحل ثانياً علي أحمد وثالثاً سلطان الشامسي، وحقق حمدان محمد المركز الأول في فئة الناشئين الإماراتيين، وفي المركز الثاني غريب أحمد، وفي المركز الثالث خليفة عبد الرحمن، ونالت آفري بولارد المركز الأول في الفئة المفتوحة للسيدات، وفي المركز الثاني عفناني بن عوضة، وفي المركز الثالث هند المرزوقي. وحققت رند أحمد المركز الأول في فئة الناشئات الإماراتيات، وجاءت في المركز الثاني مهرة المرزوقي، وفي المركز الثالث ريم الحوسني.

وعلى صعيد أصحاب الهمم، نال المركز الأول عبدالله البلوشي، والمركز الثاني حمدان علي ثاني، والمركز الثالث عبدالله الحمادي.

Advertisements

أما في فئة دراجات اليد لأصحاب الهمم، فحقق المركز الأول راشد الظاهري، والمركز الثاني حسين مراد، والثالث عايض.

إشادة بالبطولة

وأشاد داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي، رئيس اتحاد تنس الطاولة بالمستوى الذي وصلت إليه منافسات دورة ند الشبا الرياضية، مؤكداً أن البطولة في نسختها السابعة تطورت كثيراً وتواصل نجاحاتها بفضل الدعم الكبير الذي تلاقيه من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأكد الهاجري استمرارية تألق البطولة في كل نسخة، وتوقع الجديد منها يؤكد دائماً أنها في الطريق الصحيح من أجل خدمة الرياضة في الإمارات، وكذلك المجتمع من أجل التشجيع على ممارسة الرياضة لمختلف الفئات والأعمار، لافتاً إلى أن كافة المرافق والخدمات المقدمة من خلالها تعتبر 5 نجوم.

وكشف الهاجري أن بلدية دبي قامت بتنفيذ 56 مضماراً خاصاً بالدراجات، إضافة إلى تلك المنفذة من قبل هيئة الطرق والمواصلات.بطل ناشئي الدراجات وكشف عمر عيسى (12 عاماً) بطل سباق الناشئين ، أنه اختار التخصص في رياضة الدراجات الهوائية، رغم مهارته في كرة القدم، وقال: «أعشق كرة القدم ولدي مهارات فيها، وأمارسها باستمرار مع أصدقائي، لكنني اخترت الدراجات الهوائية لمستقبلي الرياضي، وأنا سعيد بذلك لأنني أعشق هذه الرياضة لما فيها من تحدٍ وقوة».

وأضاف: «بدأت ممارسة رياضة الدراجات منذ عامين، وأطمح إلى أن أكون بطل الإمارات يوماً ما، مثلي الأعلى يوسف ميرزا وأفضل سباقات السرعة».