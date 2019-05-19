سركسيان يتوج ببطولة الشارقة للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أمس الأول بطولة الشارقة الرمضانية الدولية للشطرنج بنسختها الرابعة والعشرين والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك بقاعة الشارقة بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 146لاعبا ولاعبة

وتوج بلقب البطولة اللاعب الأرميني الأستاذ الدولي الكبير جابي سركسيان بعد كسر التعادل مع بطل الإمارات الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن الذي حقق المركز الثاني في البطولة بنفس رصيد النقاط البالغ 7.5 نقطة.

شهد حفل الختام وتكريم الفائزين الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعمران عبد الله النعيمي والمهندس طلال أحمد الزعابي وماجد بوشليبي الأمين العام للمنتدى الإسلامي بالشارقة والمهندس وهيب جعفر الزرعوني رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي لنادي الشارقة للشطرنج وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد وعلي سعيد بوخليل مستشار مجلس إدارة نادي الشارقة للشطرنج. هذا وحصل الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني غادير غوسينوف على المركز الثالث.

ونال الأستاذ الاتحادي أحمد فريد لاعب نادي دبي للشطرنج جائزة أفضل لاعب من الإمارات، والدولي حمد عصام حوير أفضل لاعب من نادي الشارقة وأحرزت الإيرانية سارة سادات جائزة أفضل لاعبة في البطولة وحققت الدولية فاطمة سيف آل علي جائزة أفضل لاعبة من الإمارات.