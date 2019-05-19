شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح لإلغاء سقف الرواتب وترك الحرية للأندية في تعاقداتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يبدو أن كرة الإمارات ستكون على موعد جديد مع تحول كبير من خلال الجمعية العمومية التي ستعقد في 23 مايو في دبي، خاصة مع اقتراب الوصول إلى نهاية قضية «سقف الرواتب» التي شغلت الشارع الرياضي خلال العامين الماضيين.

وعلم «الخليج الرياضي» أن نادي العين طلب وفق خطاب رسمي وضع قضية سقف الرواتب بنداً ضمن جدول أعمال العمومية القادمة، من أجل إزالة هذا البند أو إيجاد آلية جديدة تحدد مسار العمل.

وفق ما يدور في الأوساط الكروية التي تعمل في الكواليس، فإن المسار المالي وقضية الرواتب والتعاقدات مع اللاعبين المواطنين ستسير وفق سيناريوهات عديدة بناء ما على ما سيشهده اجتماع العمومية المقبل.

وتتمثل بعض المقترحات في ضرورة إنهاء العمل ب«سقف الرواتب» وترك الحرية للأندية بالتعاقد مع اللاعبين وقيدهم وفق المبالغ المالية التي ترغب بها، لكن وفق معيار ثابت ألا تتعدى قيمة التعاقدات الموازنة المالية الخاصة بهذا الجانب، وذلك وفق ما تسمى «الميزانية الصفرية» لكل منها.

ويتعلق الجانب الإيجابي في هذا الشأن، أن الأندية ستقوم بدفع الرواتب والمستحقات للاعبين، ولن تجبر على التقيد بسقف محدد، أو تسجيل اللاعبين وفق فئات محددة، لكن ستكون في الوقت نفسه مقيدة بتأمين تلك المبالغ وفق الميزانيات التي ستتقدم بها إلى اتحاد اللعبة أو إلى لجنة المحترفين حول المبالغ التي ستخصص للصرف على اللاعبين.

وستساعد تلك الخطوة في الانتهاء من ظاهرة التعاقد بعقد قانوني وفق السقف المحدد حالياً، وتوقيع عقد آخر سري يدفع من خلاله للاعب مبالغ طائلة، لاسيما مع توصل غالبية أطراف اللعبة إلى قناعة تامة بأن الالتزام بالسقف لم يعد سوى شعار، وبأن عدد من يطبق السقف لا يصل حتى إلى عدد أصابع اليد الواحدة.

وكانت العديد من الفرق قد واجهت في الآونة الأخيرة مشكلة كبيرة في توقيع وتجديد عقود اللاعبين، في ظل مطالبة البعض بعقود تتجاوز السقف المحدد، خاصة أن الهبوط من عقد يتجاوز 7 أصفار، إلى عقد حدوده 2.4 ليس منطقياً، خاصة مع وجود عروض محلية أخرى، لم تصل إلى 7 أصفار نعم، لكنها لامست السقف الأعلى بمرتين.

ولن يكون سيناريو الاتفاق على «القضية الشائكة» سهلا، في ظل رغبة بعض الأندية في الإبقاء على سقف الرواتب باعتبار أن الأمر وصل إلى مرحلة من الإيجابية في الحد من مطامع بعض الأندية الكبيرة، وإن لم يحد منها بشكل نهائي.وسيكون الموضوع مثار أخذ ورد، وشد وجذب بين الأندية، وإن كان هناك توجه عام بضرورة إنهاء هذا الجدل، ووضع الكرة في ملعب الأندية المحترفة، حتى تتمكن من إيجاد الآلية التي تساعدها على العمل مستقبلا دون الصداع الذي تسبب به سقف الرواتب والمشاكل التي خلقها في الأندية وبين اللاعبين وعلى مستوى التعاقدات في الفريق الواحد، أو عند الانتقال إلى أي فريق آخر.

منعطف مهم

ولا يمكن إغفال الجانب المضيء مما حدث على مستوى سقف الرواتب، وما انتهت إليه الأمور رغم كل الشوائب، ذلك أن سقف الرواتب (رغم كل السلبيات) نجح في الحد من التضخم الكبير الذي حدث قبل موسمين على مستوى عقود اللاعبين المحليين والمبالغ الطائلة التي كانت تدفع لهم، أضف إلى ذلك أن حجم ميزانيات الأندية لم يعد نفسه، بعدما تقلص بدرجات كبيرة لاسيما على مستوى أندية العاصمة وأندية إمارة دبي، وهي التي تضم «هوامير» اللعبة على مستوى الدولة.

وسيتزامن النظام الجديد مع بعض الانفراجات التي حدثت على مستوى الأندية التي وجدت نفسها في الآونة الأخيرة بين مطرقة السقف وسندان المبالغ التي يرغب بها اللاعبون، وهي مشكلة تسببت في تدهور وتراجع نتائج العديد من الأندية على مستوى مسابقة دوري الخليج العربي هذا الموسم.

ويأتي قرار «دفن» سقف الرواتب، وتطبيق «الميزانية الصفرية» وفق وجهة نظر يسوق لها البعض بالقول:

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إذا كان لدي وفرة مالية وقدرات مادية تساعدني على قيادة سيارة «رولز رويس» لماذا أجد نفسي مجبراً على قيادة سيارة متواضعة؟

تساؤلات

ويبقى التساؤل الكبير:

- هل ستكون «الموازنة الصفرية» كفيلة بوضع حد لمسلسلات «العقود السرية» التي يحظى بها اللاعب إلى جانب العقد الرسمي؟

- هل سيتمكن اتحاد اللعبة أو حتى لجنة المحترفين من تأمين الرقابة المالية على آلية الدفع من قبل الأندية وعدم الخروج عن تلك الهوامش والضوابط؟

- ماذا سيكون مصير سقف الرواتب، خاصة أن بعض الأندية لا تزال ترغب بالإبقاء عليه، بعدما أسهم في الحد من «الجنون الكروي المادي» الذي أصاب بعض الفرق.

وقد تكون العمومية الفرصة الأمثل للرد على كل هذه التساؤلات، وكشف ما يمكن أن يقر من توصيات ومقترحات، وإن كان من المتوقع أن يتم الاتفاق على النظام العام والخطوط العريضة.

مكتب تنفيذي لدوري الدرجة الأولى

عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعه الدوري في دبي، برئاسة المهندس مروان بن غليطة، وحضور عبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس الاتحاد، وراشد الزعابي، وهشام الزرعوني، وخليفة الجرمن، ومحمد اليماحي، والدكتور خليفة الغفلي، وأحمد المهبوبي، ومسلم الكثيري، ومحمد مبارك الهاجري، وأمل بوشلاخ، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وإبراهيم النمر، الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وعبدالله الكنزي، مقرراً.

وقال محمد عبدالله بن هزام الظاهري، الأمين العام: إن المجلس اعتمد تشكيل مكتب تنفيذي لمسابقة دوري الدرجة الأولى حرصاً منه على تطوير هذه المسابقة والارتقاء بمستواها الفني والإداري؛ بحيث يقوم المكتب التنفيذي بوضع الاستراتيجيات اللازمة والخطط وعمليات المتابعة لتسويق وتطوير المسابقة وتطويرها وتوفير مختلف الأسباب اللازمة لتحقيق النجاح والترويج لمنافساتها.

وأضاف أن المجلس اعتمد خلال اجتماعه المحضر للاجتماع السابق، واطلع على التحضيرات والإجراءات المتخذة للإعداد لاجتماع الجمعية العمومية العادية القادمة والمقررة عقدها في 23 من الشهر الجاري في دبي، بعد أن تسلمت الأمانة العامة وخلال المدة القانونية الواردة في النظام الأساسي، مقترحات وطلبات الأندية التي ستعرض على جدول أعمال العمومية.

وأشار إلى أن المجلس وافق على التوصية المتعلقة باستخدام النظام الإلكتروني الطبي في إدخال التقارير الطبية للاعبين.