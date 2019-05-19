فريق أبوظبي يدافع عن لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: حسن خميس

تنطلق، اليوم، المرحلة الحاسمة من الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 مع السباق الرئيسي والختامي للجولة، التي تقام في جنوب البرتغال ببورتيماو،

ويشارك فريق الشارقة الدولي للرياضات البحرية بزورق يحمل اسم إمارة الشارقة بقيادة المتسابق المخضرم بطل العالم أكثر من مرة الفنلندي سامي سيليو، وتقام جولة اليوم على لقب جائزة البرتغال الكبرى، والتي يسعى خلالها فريق الشارقة لإثبات وجوده ولفت الأنظار إليه في أول مشاركة فعلية في ماراثون مونديال الفورمولا1؛ بعد إلغاء جولة تبوك التي جرت في مارس/آذار الماضي، والتي لم تكتمل ولم تحسب نتائجها لظروف الطقس السيئ التي تخللت منافسات الجولة الأولى.

وكانت بعثة فريق الشارقة الفورمولا برئاسة أحمد الحوسني مدير نادي الشارقة البحري، وبرفقة المتسابق سامي سيليو ومعاونيه من أجهزة فنية وصلت إلى مدينة بورتيماو البرتغالية قبل وقت كافٍ من انطلاق السباق الرئيسي، وخاض فترة من التحضير في موقع الحدث؛ للتعود على مياه موقع السباق، والاطمئنان على جاهزية الزورق قبل خوض غمار السباق الرئيسي اليوم.

وكان نادي الشارقة البحري برئاسة علي سالم المدفع وفر كل الإمكانات التي تساهم في تحقيق زورق الشارقة خلال مشاركاته المقبلة أفضل النتائج وكل الطموحات المرصودة، ويملك بطل فريق نادي الشارقة للرياضات البحرية سامي سيليو حظوظاً كبيرة في تحقيق نتيجة مشرفة تليق باسمه وتاريخه وحجم خبرته في سباقات الزوارق، ويليق بطموح الإمارة الباسمة.

واطمأن أحمد الحوسني رئيس بعثة فريق زوارق الشارقة في بورتيماو البرتغالية على كافة تحضيرات فريق الشارقة، متمنياً أن يظهر الفريق بصورة مشرفة خلال الجولة التي تجمع 19 زورقاً؛ منها 3 لفريق الإمارات تمثل: نادي أبوظبي البحري وفريق الفيكتوري تيم، إلى جانب فريق نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

طموحات كبيرة

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ويتطلع حامل لقب البطولة فريق أبوظبي إلى تسجيل بداية قوية؛ من أجل الدفاع عن اللقب والدخول في مرحلة جمع النقاط للموسم الحالي، ويدخل أجواء التحدي: ثاني القمزي على زورقه أبوظبي 2 وشون تورنتي على زورق أبوظبي 1، وهما يملكان رصيداً مميزاً من الذكريات بالفوز بالمركزين الأول والثاني في الموسم الماضي، إضافة إلى رصيد كبير من الألقاب طيلة السنوات الماضية.

وتنطلق المنافسة اليوم مع الاجتماع التنويري والإلزامي للمتسابقين في تمام ال11 صباحاً، ثم تنطلق أولى الفعاليات المهمة مع التجارب الحرة في تمام الواحدة ظهراً لفئة الفورمولا1، وينطلق سباق الجولة الختامي في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً بتوقيت البرتغال وهي السادسة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات؛ حيث من المقرر أن يستمر السباق لمدة لا تتجاوز 60 دقيقة يعقبها تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في المنافسة.

19 زورقاً

ويشارك في السباق 19 زورقاً؛ تضم: فريق أبوظبي بقيادة ثاني القمزي، وشون تورنتي، إضافة إلى متسابقي فريق الفيكتوري أحمد الهاملي وأليكس كاريلا، وفريق شينزن شينا تيم بقيادة الفرنسيين فيليب شيب وبيتير مورين، وفريق أتلانتيك بقيادة البرتغالي دوارتي بينيفتي والإيطالي ألبرتو كامبراتو وفريق الشارقة بقيادة الفنلنديين سامي سيليو وفيليب رومز، وفريق أمافاراتي بقيادة السويديين جوناس آندرسون وإريك إيدين، وفريق بليز بيرفورمانس بقيادة الأمريكي كريج فوستر والإيطالي فرانشكسو كانتاندو، وفريق الإمارات بقيادة النرويجية ميريت ستروموي والبولندي باتريك مارسزاليك، وفريق مافيريك بقيادة الفرنسي سيدريك ديجزوين والسويدي إريك ستارك والفرنسي بيرانجير روبرت.

جاهزية كبيرة

كشف سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي عن استعداد فريق أبوظبي للدفاع عن اللقب العالمي، خاصة وأنه بطل النسخة في آخر موسمين من البطولة، وقال الرميثي: نحن جاهزون وبشكل كافٍ من أجل الدفاع عن اللقب وأيضاً إثبات جدارتنا بحمل اللقب العالمي، قمنا وبشكل سريع بتدريبات للمتسابقين في إيطاليا في معسكر إعدادي قبل انطلاق الجولة؛ وذلك لنكون على استعداد وبشكل كافٍ؛ من أجل المشاركة في الجولة المهمة وسباق بورتيماو.

وشرح الرميثي أهمية أن يحقق الفريق ويكرر إنجاز الموسم الماضي بحصد المركزين الأول والثاني في البطولة قائلاً: ستكون دفعة معنوية كبيرة وهائلة نبحث عنها وفي حال تكرار الإنجاز فإن فريق أبوظبي سينطلق وبقوة منذ أول محطة؛ لكي يدافع عن اللقب كلنا ثقة في القدرات وفي القدرة على تحقيق الإنجاز وبالتوفيق لأبطال أبوظبي.

وتلقت بعثة أبوظبي للزوارق السريعة اتصالاً من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية؛ حيث قام سموه بتقديم الدعم المعنوي للفريق قبل بداية السباق، وهو ما أشعل جذوة الحماس لدى الفريق؛ من أجل تقديم مستوى أفضل ومتميز في المنافسة.