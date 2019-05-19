جمعية بيوت الشباب تنظم «صحتك في المشي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت جمعية الإمارات لبيوت الشباب مساء أمس الأول بأبوظبي، فعالية (صحتك في المشي)، والتي تقام للعام السابع على التوالي؛ حيث أقيمت بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي بمشاركة 250 فرداً من فئات عمرية مختلفة.

واستضاف شاطئ الحديريات بأبوظبي، فعاليات المبادرة المجتمعية التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، وتأتي ضمن عام التسامح، وتهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة والحركة، مهما كان نوع النشاط أو المسابقة التي يقوم بها الفرد.

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وحضر فعالية (صحتك في المشي) جاسم علي عبدالله رجب، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لبيوت الشباب، وعبدالعزيز الأفخم، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأنشطة والفعاليات، وعدد من موظفي اللجنة الأولمبية الوطنية.

وشهدت الفعالية أجواء مثالية بين المشاركين، الذين أشادوا بفكرة المبادرة ودورها في إسعاد الناس، خصوصاً أن رياضة المشي تخفف من الضغوطات، وتسهم في الحد من التوتر، وتُحسن الحالة المزاجية، بما يشعر الإنسان بالراحة والإيجابية ويدخل على نفوس الجميع السعادة والسرور. وتضمنت الفعالية العديد من البرامج والفقرات، وفي أجواء من الحماس بين الجمهور، بدأ ماراثون المشي السريع قبل أن يتم تقديم العديد من الفقرات والمنافسات الرياضية لجميع الفئات، وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من فئات «الرجال، النساء، الأطفال».

وأكد جاسم علي عبد الله رجب، أن الرياضة أصبحت تلعب دوراً مهماً ورائداً في نشر التوعية والثقافة المجتمعية بين الأفراد في المجتمع؛ إذ تعد المبادرة فرصة كبيرة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية مع كافة المشاركين، فضلاً عن كونها فرصة متجددة أمام كافة المشاركين من مختلف الفئات والأعمار لإعادة اكتشاف أنفسهم وقدراتهم وتعزيز التواصل الإيجابي في أجواء مفعمة بالطاقة الإيجابية والسعادة.