الجارديان: الألقاب المحلية تخصص جوارديولا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب بارني روناي في صحيفة الجارديان مقالاً عن تميز المدرب الإسباني في البطولات المحلية بعد حصده اللقب الثالث التاريخي على حساب واتفورد وقال: «في ال10 سنوات الأخيرة لا يوجد مدرب مثل جوارديولا يحصد الألقاب المحلية لفرقه: 5 من 8 ألقاب في إسبانيا مع فريقه برشلونة و5 من 6 ألقاب محلية مع بايرن ميونيخ في ألمانيا و5 من مجموع 8 في إنجلترا حتى الآن ليصل مجموع الألقاب المحلية التي حصدها المدرب 15 من 23 لقباً في ال 10 سنوات التي عمل فيها جوارديولا مدرباً.

جوارديولا أيضاً مهووس بمسابقة دوري أبطال أوروبا وفوزه به مع برشلونة في عام 2011 ما يزال مصدر فرح عميق في داخله لكنه فشل في قيادة بايرن ميونيخ للقب ولم يتخط حاجز ربع نهائي المسابقة مع سيتي ولهذا يجب عليه إحداث ثورة تقود للقب أوروبا. في المقابل، تحسن أداء المدرب كثيرا مع السنين وشاهدنا في الموسمين الأخيرين أفضل فريق إنجليزي على الإطلاق».