مدافع واتفورد تمنى أن يكون أجويرو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف كريستيان كاباسيلي (28 عاما) مدافع فريق واتفورد عن أمنياته في أن يكون مثل مهاجم سيتي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو قبل أن يتحول لمدافع منذ 6 سنوات، وقال المدافع البلجيكي الدولي الذي بدأ مشواره كمهاجم: «كنت أتمنى أن أكون أجويرو وليس الشخص المراقب له لكن الحال تغير على يد مدرب إسباني هو تانتان ماركيز في الدرجة الثانية ببلجيكا. قبل اسبوع من انطلاق موسم 2013 تعرض مدافع الفريق لإصابة وقال النادي إنه لن يشتري مدافعاً جديداً، وكان مكتوباً في ملفي الشخصي أنني أملك مهارات دفاعية لذلك قرر وضعي في هذا الموقع ومراقبة ما سأفعله، فزنا بمباراتنا الأولى 4-صفر واستمر الحال كمدافع في كل مباراة بعدها».

طريق كاباسيلي لواتفورد الذي التحق به قبل 3 سنوات كان عبر بوابة نادي جينك حيث لعب تحت إشراف المدرب أليكس ماكليش.

وتحدث كاباسيلي عن دقة مدربه الحالي الإسباني خافي جارسيا وقال: يغرم اللاعبين 50 جنيها مقابل كل دقيقة تأخير عن التدريبات وتذهب الأموال لأعمال الصباغة في المدينة أو القيام بنشاط خارج النادي مثل الذهاب لمطعم وعندما يأتي أحد اللاعبين متأخراً نصفق له ونقول: «شكراً على المال».

وأكد البلجيكي إعجابه بنجم سيتي رحيم سترلينج فيما يخص هذا الموضوع وقال: «رحيم رد بتسجيل الأهداف وحصد الألقاب وهذا ما يجب فعله».