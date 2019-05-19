قبلة طفل تشعل مديح أجويرو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر أنتوني نوكايرت لاعب فريق برايتون شريط فيديو على حسابه في انستجرام يظهر فيه وهو يحمل ابنه ايليان أثناء مصافحة لاعبي سيتي قبل صافرة نهائي كأس الرابطة التي جمعت برايتون وسيتي في فبراير الماضي.

ويظهر الصغير وهو يمسك بكتف النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو ويسارع إلى تقبيله. ونشر اللاعب الشريط تحت مسمى «عندما يرى ابني اللطيف أجويرو» مرفقة بايموجي ضاحك وقلب.

وأعاد مانشستر سيتي نشر الفيديو مرفقاً بعبارة «مستوى الجمال 100» وانهالت التعليقات فكتب أحد مشجعي سيتي: «واو، لطيف جداً. حتى أجويرو لم يتوقع هذا» وكتب آخر: «إنه اعتراف بالأسطورة، حتى الصغير يعترف» وكتب ثالث: «بعد القبلة كأنه يقول له أنت واحد من الأفضل، أحب الفيديو» وكتب رابع: «إذا كنتم تعتقدون أنني كرجل سأشاهد هذا الفيديو مرات عديدة فأنتم محقون 100 بالمئة»، وختم آخر: «ما فعله ايليان يمثل شعور كل مشجع لسيتي».