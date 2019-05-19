شكرا لقرائتكم خبر عن «بوباي المجر» يجر حافلة وزنها 19 طناً بأسنانه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم المجري زسولت سينكا عرضاً مميزاً على هامش فعاليات دورة ند الشبا الرياضية، وذلك بعدما نجح بجر حافلة إطفاء يبلغ وزنها 19 طناً، وذلك بواسطة أسنانه فقط، في لحظات ومشاهدة تفاعلت معها الجماهير الحاضرة في موقع المنافسات.
ويلقب سينكا ب «بوباي سترونج»، وذلك نسبة للشخصية الكرتونية الشهيرة «بوباي» للشبه بينهما والقوة الكبيرة التي يمتلكها، وهو حاصل على رقمين قياسيين عالميين مدونين في سجلات «جينيس»، إلى جانب كونه الشخص الوحيد في العالم الذي جرَّ طائرة، مستخدماً أسنانه فقط أيضاً.
وعبر سينكا، عن سعادته بمنحه الفرصة لإبراز قدراته في أحد أهم الأحداث الرياضية على مستوى المنطقة. وقال: هدفي دائماً أن أواصل تحطيم الأرقام القياسية.
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