الاتحاد الرياضي بطلاً لرمضانية خالد بن طناف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق الاتحاد الرياضي بلقب بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية لكرة القدم، التي استضافها نادي بني ياس في الشامخة، بعد تغلبه في المباراة النهائية على حساب نجوم العين، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي1-1، فيما خطف فريق الدكتور فراس لطب الأسنان المركز الثالث، بعد فوزه على فريق ناشيونال بخمسة أهداف دون رد.

وسيظل حفل نهائي البطولة في نسختها الثالثة، راسخاً بالأذهان، خاصة بعد المباراة الجميلة، التي قدمها أبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي، المشاركون ضمن صفوف منتخب الإرادة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، ونجحت مباراتهم الاستعراضية في سرقة الأضواء من جميع المنافسات الأخرى في اليوم الختامي.

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وعلى صعيد باقي منافسات البطولة وفعالياتها المصاحبة، حقق فريق عاصفة الحزم المركز الأول في منافسات شد الحبل، فيما احتل فريق الشيخ سعود بن صقر المركز الثاني وجاء الأمن الجنائي ثالثاً.

حضر مراسم التتويج خالد بن طناف المنهالي الداعم الأول للبطولة، وبخيت بن خالد بن طناف رئيس مبادرات خالد بن طناف، ومحمد بريك المنهالي رئيس البطولة، وتم تكريم أصحاب الهمم وكبار السن، رفقة الفائزين بالألقاب الجماعي.

وحصل الاتحاد الرياضي البطل على جائزة نقدية تبلغ قيمتها 80 ألف درهم، وفريق نجوم العين على 50 ألف درهم، بينما نال فريق الدكتور فراس الجائزة 30 ألف درهم.