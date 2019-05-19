ويلموتس يغادر طهران من دون توقيع عقد تدريب المنتخب الإيراني

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



غادر مدرب بلجيكا وساحل العاج السابق مارك ويلموتس العاصمة الايرانية طهران من دون ان يوقع على عقد الاشراف على تدريب منتخب ايران لكرة القدم بحسب ما ذكرت وكالة ايسنا.

ووصل ويلموتس الى ايران الاربعاء وكان من المفترض التوقيع على عقد للاشراف على تدريب المنتخب الايراني خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش مقابل اجر سنوي مقداره مليون يورو حتى نهاية مونديال قطر عام 2022.

Advertisements

وذكرت الوكالة الايرانية بان ويلموتس الذي خاض 70 مباراة دولية مع منتخب بلاده "اجرى محادثات مع رئيس الاتحاد الايراني مهدي تاج واطلع على التسهيلات التي تقدمها الكرة الايرانية".

واضافت "اذا توصل الطرفان الى اتفاق، سيعود ويلموتس للتوقيع على العقد والبدء بعمله".

وغادر ويلموتس الاراضي الايرانية الخميس بعد ان شاهد مباراة في الدوري الايراني بين بيرسيبوليس ووبارس جنوبي جام.