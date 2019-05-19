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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غداً الاثنين منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تقام في الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري، حيث تدخل البطولة ضمن أكبر 8 بطولات في لعبة الاسكواش.
وتشهد بطولة بريطانيا مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين حيث تصنف بطولة بريطانيا بفئة البطولات البلاتينية والتي تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات .
وجاء جدول مباريات البطولة بمنافسات الرجال والسيدات كالتالي:
مباريات الرجال
مباريات الرجال
مباريات السيدات 2
مباريات السيدات
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