شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غداً الاثنين منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تقام في الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري، حيث تدخل البطولة ضمن أكبر 8 بطولات في لعبة الاسكواش.

وتشهد بطولة بريطانيا مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين حيث تصنف بطولة بريطانيا بفئة البطولات البلاتينية والتي تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات .

وجاء جدول مباريات البطولة بمنافسات الرجال والسيدات كالتالي:

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مباريات الرجال



مباريات الرجال



مباريات السيدات 2