شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى : لن ألعب مباريات محلية إلا بعد الكان.. ورصدت مكافآت تاريخية للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه لن يلعب مباريات محلية إلا بعد بطولة أمم إفريقيا التى سوف تستضيفها مصر فى الشهر القادم، قائلاً:"لدى جدول سأقوم بتطبيقه وسألعب مبارياتى بالترتيب ومتفقين إن كل المباريات ستؤجل لما بعد البطولة الأفريقية".

تابع مرتضى منصور فى فيديو نشره الموقع الرسمى للزمالك، إنه يرى إن التصدى الذى قام به عماد السيد حارس الفريق لركلة الجزاء أمام الداخلية فى الدورى سيكون مفتاح التتويج بالبطولة هذا الموسم فى اللقاء الذى انتهى لصالح الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

كما شدد رئيس الزمالك إنه رصد أكبر مكافأة فى التاريخ للاعبين من أجل الفوز بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية، مختتما حديثه إنه تنازل عن قضيته ضد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" التى طالب فيها بالحصول على تعويض قدره 10 مليون دولار التى كانت اعتراضا على إيقافه من قبل لجنة الانضباط بالكاف ويتقدم بالشكر إلى الثنائى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى "كاف" والمهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم.