شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يعلن استقباله لبعثة نهضة بركان فى عودة نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيقوم باستقبال بعثة نادي نهضة بركان المغربى عند وصولها إلى القاهرة لخوض إياب نهائي الكونفيدرالية الافريقية، فى اللقاء الذى سيجمع الفريقان يوم 26 من شهر مايو الجارى على استاد برج العرب.

وأضاف مرتضى منصور فى تصريحات لموقع الزمالك الرسمى أن شعب المغرب عظيم ورائع واستقبالهم لبعثة الزمالك كان مميزاً استعدادا لخوض مباراة الذهاب التى ستقام فى الثانية عشر من منتصف ليلة اليوم الأحد بنهائى الكونفدرالية.

وكان مسئولو نهضة بركان المغربى قد استقبلوا بعثة الزمالك فى مطار وجدة المغربى بصورة رائعة حيث قدموا الورود للبعثة البيضاء وقاموا باصطحاب البعثة بأتوبيس الفريق المغربى لفندق الإقامة فى مدينة السعيدية.