شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى و يتوج ببطولة دورى اليد مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الزمالك لكرة اليد فى الفوز على الأهلى بنتيجة 33 /31 فى إطار الجولة الختامية بدورى مواليد 2002 " بطولة الجمهورية " ليتوج باللقب على صالة أكتوبر الدولية .

Advertisements

و كان فريق الزمالك نجح فى الفوز على كلا من سبورتنج 45 / 37 و المقاولون العرب 49 / 43 فى أول و ثان جولاته بالدور النهائى .

بينما فاز الأهلى على المقاولون العرب 31 / 28 و خسر من سبورتنج فى ثان جولاته 34 / 28 .