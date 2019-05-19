الزمالك يهزم الأهلى و يتوج ببطولة دورى اليد مواليد 2002

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الزمالك لكرة اليد فى الفوز على الأهلى بنتيجة 33 /31 فى إطار الجولة الختامية بدورى مواليد 2002 " بطولة الجمهورية " ليتوج باللقب على صالة أكتوبر الدولية .
و كان فريق الزمالك نجح فى الفوز على كلا من سبورتنج 45 / 37 و المقاولون العرب 49 / 43 فى أول و ثان جولاته بالدور النهائى .
بينما فاز الأهلى على المقاولون العرب 31 / 28 و خسر من سبورتنج فى ثان جولاته 34 / 28 .
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