شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يكشف مساوئ نهاية الدورى بعد بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى مسئولو الاتحاد السكندرى قلقهم من انتظام مسابقة الدورى الممتاز عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبلين .

وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة بالاتحاد السكندرى أن عقود جميع اللاعبين تنتهى بنهاية 30 يونيو المقبل وهناك عدد كبير من اللاعبين المعارين من الأندية المنافسة، ويحق لهم بنهاية شهر يونيو العودة لأنديتهم الأصلية.

وأضاف مدير الكرة بالإتحاد أنه على مسئولى اتحاد الكرة وضع النقاط فوق الحروف قبل إيقاف مسابقة الدورى فى الأول من يونيه المقبل، حتى تعرف جميع الأندية الشروط التى تستكمل عليها البطولة فى ظل الموسم الإستثنائى .

واختتم وليد صلاح الدين تصريحاته بالقول أن فريقه سيكمل الموسم بالقائمة الموجودة معه حتى نهاية الموسم ثم يفكر فى الموسم المقبل الذى سيشهد العديد من التغييرات فى اللاعبين .