شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الاحد 18 / 5 / 2019 والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الزمالك ضيفًا على نظيره نهضة بركان المغربى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامته على الملعب البلدى ببركان، وسط آمال كبيرة من قبل جماهير الأبيض بعبور عقبة مباراة الذهاب ووضع قدمًا نحو التتويج باللقب الأفريقى لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء قبل موقعة العودة التى ستقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية يوم 26 مايو الجارى.

وصل الزمالك إلى المباراة النهائية بالكونفدرالية بعدما تخطى عقبة النجم الساحلى التونسى، بهدف دون رد، فى مباراتى الذهاب والعودة من دور نصف النهائى، فيما تغلب نهضة بركان المغربى الصفاقسى التونسى بالفوز عليه بنتيجة 3 / 2، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة من نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

- موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى

تُقام مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد بتوقيت المغرب أى الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

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- ملعب مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى

يلتقى الزمالك نظيره نهضة بركان على الملعب البلدى ببركان.

- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى

تُذاع مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

- حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى

سيُدير المباراة تحكيميًا الحكم الزامبى جانى سيكازوى.