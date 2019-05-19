شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. حقيقة حريق الأهلى و عودة الفريق للتدريبات استعدادا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مقر النادي الأهلي، بالفرع الرئيسي بالجزيرة حالة توتر قبل قليل بعد نشوب حريق داخل ملعب مختار التتش بشكل مفاجئ ليصاب المتواجدين بحالة من الهلع والقلق.

ونشب الحريق داخل ملعب مختار التتش بالنادي الأهلي منذ قليل بعدما اشتعلت النيران في بعض النفايات المتكدسة خلف بوابة دخول الجماهير الرئيسية للملعب ، وقام أفراد أمن النادي الأهلي، باستخدام طفايات الحريق لحين وصول سيارات الإطفاء وجاري السيطرة عل الحريق .

كان الأهلى قد عاد للتدريبات عقب الراحة السلبية التى منحها لهم لاسارتى المدير الفنى للفريق لمدة 24 ساعة عقب الفوز على إنبى ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر بطولة الدورى الممتاز والذى حسمها الأحمر بهدفين مقابل لاشئ .

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ويتصدر الأهلى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 73 نقطة ويستعد الشياطين الحمر لملاقة نظيرة الإسماعيلى الاربعاء القادم ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز .