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سوبر كورة يكشف تفاصيل دعوى باسم مرسى القضائية ضد حسام حسن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باسم مرسى مهاجم الزمالك إنه مشغول فى الفترة الحالية بشأن دعوى السب والقذف التى رفعها ضد حسام حسن مدربه السابق فى سموحة، وذلك بعد انتهاء علاقة اللاعب بالفريق السكندرى.

 

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