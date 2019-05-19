شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل دعوى باسم مرسى القضائية ضد حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باسم مرسى مهاجم الزمالك إنه مشغول فى الفترة الحالية بشأن دعوى السب والقذف التى رفعها ضد حسام حسن مدربه السابق فى سموحة، وذلك بعد انتهاء علاقة اللاعب بالفريق السكندرى.

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