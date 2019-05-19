شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين في منتصف الملعب خلال تدريب الأخير السبت، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، التى ستقام فى الثانية عشر من منتصف ليل الأحد بتوقيت القاهرة، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وأسند جروس قيادة المجموعة الأولى لبوزيان مدرب الأحمال بجانب أيمن عبد العزيز مدرب الفريق والثانية تحت إشراف امير عزمي المدرب المساعد للعب الكرة الطائرة وبعدها قام اللاعبون بعمل تدريبات بدنية.

ويخوض الزمالك حاليا تدريباته على الملعب البلدى ببركان استعدادا لمواجهة الفريق المغربى والتى يطمح فيها الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة الذى سيقام يوم 26 من شهر مايو الجارى.