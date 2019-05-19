سوبر كورة يكشف ورطة الأهلى بسبب فرمان الجبلاية "97"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخوف من فقدان المواهب الشابة في فريق الأمل بالأهلي وعدم الاستفادة من لاعبي فريق الشباب مواليد 97، هو ما يسيطر على اهتمامات الإدارة الحمراء في الوقت الراهن، خاصة بعد الأنباء الواردة بإلغاء اتحاد الكرة لمسابقة 97 وتجاهل إقامتها في الموسم المقبل، وهو ما يهدد 5 نجوم بالفريق الأول غير العديد من المواهب الصاعدة التى تنتظر التألق بالمواسم القادمة. لمعرفة التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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