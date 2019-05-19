تعرف على الطرق التي تستطيع من خلالها مشاهدة كأس الأمم الأفريقية من منزلك

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن بث القناة التي ستنقل مباريات البطولة لكأس الأمم الأفريقية عبر التردد الأرضي فقط، ولفت رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، أنه يسعى إلى ظهور القناة الجديدة بأعلى جودة ممكنة.

وأشار وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، جمال الشاعر، أن الهيئة سوف تعقد اجتماع خلال يومين لدراسة ملف قناة تايم سبورت، وإعلان موعد انطلاقها رسميًا، وبحث آليات البث.

وأشارت المصادر، أن هناك شركة مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام تستعد لطرح أجهزة البث الأرضي الرقمي للشعب المصري، وأنه يجرى التعاقد لاستيراد أجهزة استقبال تشبه الريسيفر لإتاحة بث القنوات الأرضية بجودة عالية.

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ولفتت المصادر أن الشركة سوف تطرح فلاشة يتم إضافتها للحاسب الآلي أو المحمول لالتقاط شارة البث الأرضي الرقمي للقنوات الأرضية للهيئة الوطنية للإعلام.

جديرُا بالذكر، أن مصر تستضيف كأس أمم أفريقيا 2019، ويشارك به 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، بداية من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وكانت رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، المهندسة ميرفت علي حسن، قد أشارت أنه يوجد غرفة عمليات لتطوير محطات البث الرقمي، وهي 10 محطات، منهم 4 محطات سوف يتم تركيبهم بالوجه القبلي لتغطية محافظات الصعيد.