نشرة السبت.. الزمالك مهدد قبل نهائي الكونفدرالية.. وليفربول يحذر جماهيره

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 18 مايو.
اتحاد الكرة يعلن ملعب لقاء الإسماعيلي والأهلي
وصل سعرها إلى 750 ألف جنيه.. ليفربول يحذر من جنون "السوق السوداء" لنهائى الأبطال
أمبرو لمصراوي: الأسود لون احتياطي لقميص الأهلي الجديد
الزمالك مهدد بفقدان 8 لاعبين في إياب نهائي الكونفدرالية
ليفربول يواجه مانشستر سيتي في الدرع الخيرية
تقارير: نهضة بركان يستعيد نجومه أمام الزمالك.. وتراوري الغائب الوحيد
مصارع WWE: محمد صلاح كان مصدر إلهام لي
مدرب نهضة بركان: جاهزون للتتويج بالكونفدرالية.. والضغط سيكون على الزمالك
قاسم باشا يتحدث عن عروض لشراء تريزيجيه.. وموقف اللاعب من الرحيل
علي عزال يتحدث لمصراوي عن هبوط فريقه.. وبوابته للعودة لفريق جديد
لتعويض الموسم الأسوأ.. تقارير: فنربخشة يبدأ التصحيح بتريزيجيه
المنتخب لـ"الخليج 365": اجتماع أخير يحسم قائمة أمم إفريقيا والإعلان خلال أيام
لاعب نهضة بركان: نريد استغلال موقعة الذهاب أمام الزمالك.. والحسم في القاهرة
رئيس الزمالك: نتعرض لمؤامرات.. أتحدى الخطيب.. و3 شياطين يشعلون الفتنة
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