محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرا عن أهم المباريات بمختلف البطولات والمقرر أن تقام اليوم الأحد الموافق 19 مايو 2019. الكونفدرالية الأفريقية الزمالك× نهضة بركان - الموعد 12:00 صباح الاثنين - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 1. الدوري الإسباني برشلونة × إيبار - الموعد 15:15 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 3. الدوري الإيطالي Advertisements كييفو فيرونا × سامبدوريا - الموعد 12:30 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 4. بارما × فيورنتينا - الموعد 15:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 1. إمبولي × تورينو - الموعد 15:00 مساءً- القناة الناقلة beIN SPORTS HD 4. ميلان × فروسينوني - الموعد 18:00 مساءً- القناة الناقلة beIN SPORTS HD 4. نابولي × انتر - الموعد 20:30 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 1. يوفنتوس × اتلانتا - الموعد 20:30 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 4.

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كانت هذه تفاصيل خبر مباريات الأحد.. الزمالك أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية.. و6 مواجهات بالدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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