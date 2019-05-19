رئيس الزمالك: نتعرض لمؤامرات.. أتحدى الخطيب.. و3 شياطين يشعلون الفتنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد رئيس نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء تتعرض لعدد من المؤامرات في الفترة الحالية، والتي كان آخرها احتجاز التونسي حمدي النقاز وتحويله للنيابة قبل عدة أيام ماضية.

وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أنه يتحدى محمود الخطيب رئيس الأهلي أن يطلب حكام أجانب في مباريات فريقه المقبلة بالدوري المصري.

وقال رئيس الزمالك: "نتعرض لمؤامرات، لماذا تم احتجاز حمدي النقاز وعرضه على النيابة قبل أيام قليلة من مباراة هامة، من المعروف أن أي سيارة جديدة تحتاج إلى يوم أو أثنين ليتم ترخيصها".

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وأكمل: "السفير التونسي كان على وشك التدخل في الأمر وتلقيت إتصالات عدة منه للإفراج عن النقاز، وإذا تدخل بالفعل في الأمر لكان هناك كارثة".

وأضاف: "أتحدى الخطيب، إذا كنت تحصل على بطولات بالحلال فقم بطلب حكام أجانب لمباريات الأهلي المقبلة، وإذا نجحت في الفوز فسأقوم بتحيتك".

واختتم: "هناك ثلاثة شياطين، أحدهم في اتحاد الكرة، والأخر في الأهلي، وثالثهم في أحد القنوات التليفزيونية، كلما هدأت الأوضاع بين الناديين يقومون بإشعال الفتنة من جديد".