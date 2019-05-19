ليس كودجو وحده.. 4 أسلحة بركانية قد تهدد الزمالك بنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يخوض فريق الزمالك مواجهة صعبة عندما يخرج لمنافسة نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية حيث ستقام مباراة الذهاب والمقرر لها اليوم الأحد بالمغرب، في المقابل ستكون موقعة الإياب بمصر في 26 من الشهر الحالي على ملعب برج العرب.

الزمالك استطاع أن يصل للمباراة النهائية بعد فوزه على النجم الساحلي التونسي حيث انتهت اللقاء الأول في مصر بفوز الأبيض (1-0)، قبل أن تنتهي موقعة الإياب في تونس بالتعادل السلبي، في المقابل حجز فريق نهضة بركان تذكرة المباراة النهائية بإقصائه فريق الصفاقسي التونسي بالفوز (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وقبل مباراة الأحد، سيتعرض الزمالك لاختبار صعب نظرًا لامتلاك الفريق المغربي عددًا من اللاعبين المميزين، وهذا ما سوف سنستعرضه في التقرير التالي:

- الهداف كودجو

يُعد التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان أخطر أسلحة الفريق المغربي نظرًا لتصدره قائمة ترتيب هداف الدوري برصيد 18 هدفًا، حيث يتقاسم صدارة الترتيب مع محسن ياجور مهاجم الرجاء البيضاوي.

كودجو البالغ من العمر 27 عامًا، استطاع على الصعيد القاري أن يخطف الأنظار حيث يتصدر ترتيب مسابقة الكونفدرالية الإفريقية برصيد سبعة أهداف.

- مدافع هداف

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ليس التوجولي كودجو الأبرز من بين أجانب فريق نهضة بركان حيث يمتلك بطل المغرب مدافعًا صلبًا وهو البوركينابي يوسوفو دايو القادم من صفوف فيتا كلوب الكونغولي في عام 2015.

صاحب الـ27 عامًا ورغم مشاركته في مركز المدافع إلا أنه يُعد الهداف الثاني في الفريق البركاني بالبطولة الإفريقية بعدما سجل خمسة أهداف.

- استعادة ورقة رابحة وغياب

قبل مباراة الزمالك، استعاد الفريق البركاني ورقة المدافع محمد عزيز قائد الفريق المغربي والذي يُعد ثالث هداف بطل المغرب في المسابقة القارية بعدما سجل ثلاثة أهداف.

في المقابل، سيفتقد الفريق المغربي ورقة وحيدة هامة ممثلة في اللاعب البوركينابي آلان تراوري والذي سجل ثلاثة أهداف حيث سيغيب عن النهائي بسبب الإصابة.

- سلاح الأسيست

بخلاف هدافو فريق نهضة بركان، فبطل المغرب يمتلك ثنائي قادران على صناعة الأهداف بشكل مميز فالبداية من عمر النمساوي ظهير أيمن البركان، والذي سجّل هدفين في مسابقة الكونفدرالية بجانب هدف في مسابقة الدوري المغربي وصنع تسع تمريرات حاسمة لزملاءه.

في المقابل، يمتلك الفريق البركاني ورقة مميزة على مستوى صناعة الأهداف وهو أمين الكأس لاعب الوسط حيث صنع صاحب الـ30 عامًا ست تمريرات حاسمة كان آخرها صناعته هدفين في مباراة الوداد البيضاوي بالجولة الماضية بالدوري.