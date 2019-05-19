مران الأهلي.. انتظام أجايي.. وعلي لطفي يواصل برنامجه التأهيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها العاشرة مساء الأربعاء القادم على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثامن عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

وقبل مواجهة الإسماعيلي، يتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 73 نقطة بعد فوزه الأخير على إنبي بهدفين نظيفين سجلهما حسين الشحات ومروان محسن.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الأهلي شهد انتظام النيجيري جونيور أجايي، في مران الفريق الجماعي على ملعب التتش بالجزيرة، بعدما تعافى من الإصابة بالإجهاد في العضلة الضامة والتي تعرض لها في المران الأخير قبل مواجهة إنبي.

واكتفى أحمد الشيخ، لاعب الفريق بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي، حيث يعاني اللاعب من آلام في الظهر أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرًا.

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وتخلص أيمن أشرف، لاعب الأهلي من القناع الطبي الذي استعان به مؤخرًا؛ بسبب إصابته في الحاجز الأنفي، ليشارك اللاعب في مران الفريق دون القناع الطبي الذي شارك به في مباراة إنبي الأخيرة.

ويواصل الحارس علي لطفي، تنفيذ برنامجه التأهيلي على ملعب التتش بالجزيرة، حيث يعاني اللاعب من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة.

وأدى الحارس تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي واعقبها تدريبات الجري حول الملعب، في إطار البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له.

وشهد مران الأهلي، تواجد عربي بدر لاعب فريق الشباب في تدريبات الفريق الأول، بعدما تعافى اللاعب من الإصابة في منشآ العضلة الأمامية والتي نفذ على إثرها برنامجا علاجيًا و تأهيليا خلال الفترة الماضية.