حازم إمام: حققنا نتائج جيدة بالمغرب.. والملعب لن يؤثر علينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
أكد حازم إمام ظهير أيمن فريق نادي الزمالك، أن فريقه حقق نتائج جيدة بالمغرب قبل مباراة نهضة بركان المغربي في نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.
الزمالك استطاع أن يخرج بتعادلين سلبيين في المغرب أمام اتحاد طنجة بالدور الثاني، ثم تحقق نفس النتيجة أمام فريق حسنية أغادير في ذهاب دور الثمانية.
وأضاف لاعب فريق الزمالك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهضة بركان :"المباراة ستكون صعبة، ولاعبو الزمالك يركزون تمامًا من أجل الخروج بنتيجة إيجابية".
وتابع :"ضيق ملعب المباراة لن يؤثر علينا، وسبق وأن لعبنا في مثل هذه الملاعب من قبل".
جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه نهضة بركان مساء اليوم الأحد، في المقابل ستكون مباراة الإياب في برج العرب بالاسكندرية في 26 من الشهر الجاري.
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