الزمالك: الأذكى وصل لنهائي الكونفدرالية.. والفروق قليلة مع نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير مرتضى منصور، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن مواجهة فريقه المقبلة أمام نهضة بركان المغربي بذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية لن تكون سهلة، لافتا أن الفريق الأبيض واجه ظروف صعبة منذ بداية البطولة.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية، إنه دائما ما كان يتحدث عن صعوبة البطولة، مؤكدا أن فريقه يعاني من غيابات مؤثرة قبل مواجهة النهائي المرتقب.

وأضاف:" لدينا غيابات مهمة وسنلعب نهائي بعمر صلاح، ونثق في قدراته كحارس قادر على تعويض غياب الحارسين الأساسيين، بالإضافة لغياب فرجاني ساسي ".

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وتابع:" كل اللاعبين المتواجدين لا يقلون عن الغائبين، وسيسعون لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بالمغرب".

وأكمل:" الفروق قليلة مع فريق نهضة بركان بغض النظر عن التاريخ، ومن وصل لنهائي الكونفدرالية هو بالتأكيد الفريق الأذكى".

وأوضح، أن الزمالك واجه العديد من الفرق التي تنتمي لشمال أفريقيا خلال البطولة، وحافظ على سجله الخالي من الهزيمة امامهم هذا الموسم، الأمر الذي يعد إيجابي قبل مواجهة النهائي".

وأتم:" مباراة نهائي الكونفدرالية ستكون من شوطين، مستعدون جيدا، والظروف هذا العام افضل وهدفنا نحصل على اي بطولة ننافس عليها".