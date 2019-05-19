بعد لقب الهداف التاريخي.. المغربي حمد الله يتوج بجائزة الأفضل في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

توج المغريي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي للمحترفين (2018-2019).

صاحب الـ28 عامًا، حصل على لقب هداف الدوري السعودي خلال الموسم الحالي بعدما أحرز 34 هدفًا في 26 مباراة لعبها.

وبهذا الرقم، تمكن حمد الله من كسر الرقم المسجل باسم حمزة إدريس، والذي كان مسجلا باسمه برصيد 33 هدف.

تفوق حمدالله بفارق كبير على منافسيه للفوز بلقب الهداف، حيث أتى من بعده الكاميروني لياندر تاوامبا لاعب التعاون (20 هدفًا)، ثم الفرنسي بافيتيمبي جوميس (19 هدفًا).