محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي جوهر:
صرح تيتو جارسيا المدرب المساعد لمنتخب مصر، بأن الجهاز الفني بالكامل سيعقد اجتماعًا خلال أيام من أجل حسم قائمة الفريق لأمم إفريقيا، على أن يتم إعلانها للجميع خلال أيام من الآن.
وقال جارسيا في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم السبت: "سنعلن عن القائمة النهائية خلال أيام قليلة جدًا."
وتابع: "لدينا اجتماع أخير لمناقشة الأسماء، لذلك لا أعرف حتى الآن إذا كان سيتواجد معنا أسماء جديدة أم لا، كل شيء سيتضح عقب الإجتماع الأخير."
وتقام بطولة أمم إفريقيا على أرض مصر خلال الصيف القادم في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.
ويلعب المنتخب المصري في القاهرة بالمجموعة الأولى التي تقام إلى جواره، الكونغو الديمقراطية، زيمبابوي، وأوغندا.
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب لـ"الخليج 365": اجتماع أخير يحسم قائمة أمم إفريقيا والإعلان خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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