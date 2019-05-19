20 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة بتروجت

اعلن حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه عن اختيار 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة بتروجيت المقرر لها مساء الثلاثاء القادم على ستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدورى العام.
ضمت القائمة كلا من محمد أبو جبل ، أحمد الشيخ ، رجب نبيل ، كريم يحيى ، فارس مجاهد ، محمود منصور ، محمود عزت ، شريف رضا ، أحمد أبو الفتوح ، ابراهيم عبد القوى ، أحمد حمص ، شيخ بامبا ، محمود معاذ ، إسلام صالح ، إيدى إيمومو ، ديريك تسيبامبى ، اوميد أوكرى ، حسام حسن ، عمر حبشى ، أحمد مصطفى.
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