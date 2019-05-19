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قائد الزمالك يعدد صعوبات لقاء نهضة بركان ويكشف إمكانيات زملاؤه للتغلب عليها

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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أكد حازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة غدا الأحد أول مباراة للزمالك في المغرب مشيرا إلى أن الفريق خاض عدة مباريات في المغرب وحقق نتائج جيدة.

وأضاف حازم إمام خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن مباراة الغد صعبة ولاعبو الزمالك يركزون تماما فيها ويأخذونها على محمل الجد وسيحققون نتيجة طيبة غدا بلقاء الذهاب.

كما أشار حازم إمام إلى أن إمكانات لاعبي الزمالك جيدة ومهاراتهم عالية وعن ضيق الملعب قال لن يؤثر معنا في شيء حيث سبق أن لعبنا في مثل هذه الملاعب من قبل .

ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية غدا الأحد ، على أن تكون مباراة العودة في برج العرب يوم 26 مايو الحالي.

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